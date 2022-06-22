Уфа, 22 июня, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Незаконную добычу плитняка пресекли в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба министерства природопользования и экологии региона.

Сергей Потеряев ИА REGNUM Порода в карьере

Сообщается, что в бывшем карьере ООО «Старатель» на территории Ассинского участкового лесничества Инзерского лесничества жители села Ассы Белорецкого района осуществляли незаконную разработку камня плитняка.

Отмечается, что сведения по двум выявленным случаям были переданы в отдел МВД России по Белорецкому району.

По итогам проверки за незаконную добычу полезных ископаемых к административной ответственности были привлечены два физлица на общую сумму шесть тысяч рублей. И предъявили исковые требования на сумму 18 290 рублей.