Путятинский район, 22 июня 2022, 10:44 — REGNUM Грузовой автомобиль 22 июня разрушил стену магазина в Путятино Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.
По предварительным данным, примерно в 01:30 на улице Ворошилова 62-летний житель Самары, управляя грузовым автомобилем Scania, на повороте не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, а затем на одноэтажное отдельно стоящее здание магазина. Водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения.
Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.