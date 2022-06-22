Путятинский район, Рязанская область, 22 июня, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль 22 июня разрушил стену магазина в Путятино Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГИБДД.

Пресс-служба ГИБДД по Рязанской области Грузовик повредил стену магазина

По предварительным данным, примерно в 01:30 на улице Ворошилова 62-летний житель Самары, управляя грузовым автомобилем Scania, на повороте не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение, а затем на одноэтажное отдельно стоящее здание магазина. Водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения.

Пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.