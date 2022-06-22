Москва, 22 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Погода в Москве и Московской области отстает от средних многолетних значений данного периода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Mos.ru Москва

По ее словам, 22 июня в столице ожидается +18-23°C, ветер северо-восточный 3-8 м/с.

«Но это пока еще пониженное атмосферное давление, и температурный режим пока еще на пару градусов отстает от средних многолетних значений», — цитирует ее ТАСС.

Специалист добавила, что в первой половине дня в Москве будет облачная погода, возможны кратковременные дожди, однако после полудня начнет показывать солнце.