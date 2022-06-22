Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Если прошлые криптовалютные «пузыри» чему-то и учат, так тому, что биткоин может упасть еще больше. Так в интервью CNBC заявил соучредитель и главный инвестиционный директор компании Absolute Strategy Research Иэн Харнетт и предупредил, что главная мировая криптовалюта может опуститься до $13 000 — почти на 40% ниже текущего уровня.

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«На самом деле это игра на ликвидности, — сказал Хартнетт CNBC. — Мы обнаружили, что это не валюта, не товар и уж точно не средство накопления».

Объясняя свой пессимистичный прогноз, Харнетт сказал, что, как следует из прошлого опыта, биткоин имеет тенденцию падать примерно на 80% от исторических максимумов. Например, в 2018 году криптовалюта упала почти до $3000 после достижения пика почти в $20 000 в конце 2017 года.

Такое падение в 2022 году вернет стоимость биткоина «примерно к $13 000», по словам Харнетта. Биткоин вырос до рекордно высокого уровня почти в 69 000 долларов в разгар криптовалютного ажиотажа 2021 года.

«В мире, где ликвидности много, у биткоинов всё в порядке, — считает Харнетт. — Когда эту ликвидность забирают — а именно это сейчас и делают центральные банки, — тогда мы видим, что эти рынки испытывают сильное давление».

На рынке криптовалют царит напряженная ситуация, в то время как инвесторы пытаются оценить, как повышение процентных ставок повлияет на цифровые активы, процветавшие в эпоху ультрамягкой денежно-кредитной политики.

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