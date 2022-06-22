Богота, , 10:41 — REGNUM Уже 30 июня чрезвычайное положение в области здравоохранения в связи с пандемией коронавируса в Колумбии будет отменено. Об этом заявил действующий президент Колумбии Иван Дуке, пишет Prensa Latina.

Колумбия (сс) Joe Ross

По его словам, нет никаких причин, научно проанализированных эпидемиологическим комитетом, для сохранения режима ЧП после этой даты.

Дуке объяснил, что в контексте чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, вызванной коронавирусом и его разновидностями, правительство удвоило число отделений интенсивной терапии с 5400 до более чем 13 000.

Кроме того, более 83% колумбийцев имеют по крайней мере одну дозу вакцины, более 70% полностью привиты, почти 36% прошли первую ревакцинацию и 5% — вторую.