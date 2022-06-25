25 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 00:56 — REGNUM А почему в сторонке? А потому что на пятнадцать миллионов полек — три миллиона посторонних баб с Украины. Однозначно лишних, с точки зрения означенных полек. А вот с точки зрения украинок — ещё очень большой вопрос, кто здесь лишний…

Федор Кричевский. Невеста. 1910

И мы подходим к одной очень серьезной проблеме. Которую никакими пособиями, выплатами, предоставлениями жилья и прочими социальными «плюшками» решить нельзя. Потому что называется эта проблема гендерный дисбаланс и носит коренной, базовый, основополагающий характер. Связанный с тем, что называется — с 1992 года в кинематографе (все помнят эффектное перебрасывание ног Шерон Стоун при наличии отсутствия нижнего белья?) и с 1900-го в психологии (спасибо старику Фрейду) — основным инстинктом…

Украинские пограничники не выпускали и не выпускают — понятно, со многими исключениями, но всё же — за пределы укро-Фатерланда мужчин призывного возраста. Де, идёт война, враг у порога, Отечество в опасности — какие мужчины-беженцы? Или дети, или преклонные старики, которые уже «панцерфауст» в руках не в силах удержать. Остальные особи мужского пола — за рубеж ни-ни! Только по очень большой нужде, желательно в свободно конвертируемой валюте, ну или на учёбу — и то не всегда удаётся…

В общем, основная масса украинских беженцев в Польше — это женщины фертильного возраста. С нормально работающим либидо и острым желанием временный статус беженки сменить на постоянный статус польской жены. Что, как понимает дорогой читатель, активно не нравится местной женской общественности. И с каждым днём не нравится всё активнее — потому что активность украинок на матримониальном поприще уже начинает зашкаливать… Именно поэтому идея ирреденты Волыни и Галиции получит самый благоприятный отзыв и поддержку в польском женском обществе.

Понятное дело, паненки не станут выходить на митинги с плакатами «Украинки, убирайтесь домой! Не лезьте к нашим мужикам!» — ибо сие не comme il faut. А вот выйти и поддержать возвращение домой бывших Кресов Всходних — любая полька с радостью выйдет! Ведь в этом случае она выступает в роли благородной защитницы сирых и убогих украинских стариков, матери-заступницы несчастных и гонимых украинских детей, искренней оберегательницы украинских женщин… Но впрочем это уже лишнее. Достаточно первых двух ролей!

Украинские беженки в Кракове (сс) Silar

Присоединение к Польше Галиции и Волыни позволит польскому государству мягко и деликатно (а если не получится — то грубо и безжалостно, тут как пойдёт) выставить взашей три миллиона украинок, не просто немыслимо обременяющих и так еле дышащую польскую казну, но вдобавок ещё и создающих серьезное гендерное напряжение среди польских дам. А на что эти дамы способны — политики PiS помнят очень хорошо, многосоттысячные акции (причём — исключительно из паненок!) по всей Польше против запрета на аборты у всех в памяти… Pro aris et focis — это вам не баран чихнул, гендерный дисбаланс — это угроза самому важному, что есть на Земле, — семье.

Это польские политики не понимают, что значит — сражаться за алтари и очаги. Польские паненки понимают это на базовом уровне, можно сказать — на уровне генов. И поэтому именно среди паненок сторонникам ирреденты надо искать союзников — вернее, союзниц. Ибо более преданных сторонниц возвращения Галиции и Волыни в родную гавань им не сыскать…