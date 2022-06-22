Москва, , 10:40 — REGNUM Экспорт свинины из России снизился, что может привести к снижению цен на внутреннем рынке РФ на 2-5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Свинина Stuart Webster

«С начала 2022 года потребительские цены на свинину увеличились на 1,23%, по данным Росстата на 10 июня, — сказала она. — Резкий рост цен произошел в марте — более чем на 4% по мясной продукции в целом, а в последующие месяцы потребительские цены на свинину постепенно снижались. Дальнейшая динамика цен зависит от целого набора факторов: затрат на корма, ветпрепараты, содержание животных, логистику, состояния имеющихся ферм и оборудования, уровня заработной платы, болезней животных (прошлогодняя африканская чума свиней привела к потере около 200 тысяч тонн мяса), спроса на продукцию со стороны перерабатывающих производств и торговых сетей (потребление свинины на душу населения выросло в 2021 году на 2%)».

Как отметила Долгова, в текущих условиях экспорт свинины с начала 2022 года снизился на 50%, и эта продукция тоже поступает на российский рынок, увеличивая предложение.

«Если не повторится прошлогодняя эпидемиологическая ситуация, то предложение свинины может существенно превысить спрос, что будет способствовать дальнейшему снижению потребительских цен, вероятно в пределах 2-5%», — предположила она.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, как в РФ складывается ситуация с ценами на свинину, птицу и говядину.

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