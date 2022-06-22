Кемерово, 22 июня, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 22 июня, на лечении находятся 617 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом. За это же время 81 человек выписан с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 165 785 случаев заражения коронавирусом, 162 721 человек выписан с выздоровлением, 2447 пациентов скончались.