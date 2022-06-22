Москва, , 10:40 — REGNUM Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об иноагентах и аффилированных лицах во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Новый закон может вступить в силу с 1 декабря 2022 года.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Комитет поддержал ряд поправок. Так, статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста.

Уточняется, кто является иностранными источниками — перечень дополнен иностранными структурами без образования юрлица.

Нашли поддержку поправки главы комитета Василия Пискарёва («Единая Россия»), уточняется состав сведений, который содержит реестр иноагентов. Так, реестр должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) либо наименовании иностранного агента, информацию об основаниях его включения в реестр с указанием конкретных норм настоящего Федерального закона, дату принятия решения уполномоченного органа о включении в реестр.

Также комитет одобрил дополнительные ограничения, связанные со статусом иностранного агента. Согласно поправкам, иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться организациями, признанными иностранными агентами. Кроме того, иностранный агент не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Устанавливается, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Иноагент не вправе принимать участие в госзакупках, а также не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Аффилированные лица

Кроме того, комитет Госдумы по безопасности поддержал ряд изменений, которые касаются лиц, аффилированных с иноагентом.

Так, лица, аффилированные с иноагентами — это лица, входящее (входившее) в состав органов юридического лица — иностранного агента и (или) являющееся (являвшееся) его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником; лица, входящее (входившее) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, иного объединения лиц, иностранной структуры без образования юридического лица — иностранных агентов и (или) являющееся (являвшееся) их учредителем, членом, участником, руководителем; лица, осуществляющее (осуществлявшее) политическую деятельность и получающее (получавшее) денежные средства и (или) иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Аффилированные лица также попадают в единый реестр.

При этом исключение из реестра возможно по решению уполномоченного органа в случае отсутствия в течение более двух лет с момента включения в единый реестр выше перечисленных признаков. Порядок принятия решения об исключении физического лица из единого реестра устанавливается уполномоченным органом.

Решение уполномоченного органа о включении физического лица в единый реестр может быть обжаловано, следует из документа.

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