Москва, 22 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект об иноагентах и аффилированных лицах во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. Новый закон может вступить в силу с 1 декабря 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Комитет поддержал ряд поправок. Так, статус иностранного агента лицо приобретает со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте Минюста.

Уточняется, кто является иностранными источниками — перечень дополнен иностранными структурами без образования юрлица.

Нашли поддержку поправки главы комитета Василия Пискарёва («Единая Россия»), уточняется состав сведений, который содержит реестр иноагентов. Так, реестр должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) либо наименовании иностранного агента, информацию об основаниях его включения в реестр с указанием конкретных норм настоящего Федерального закона, дату принятия решения уполномоченного органа о включении в реестр.

Также комитет одобрил дополнительные ограничения, связанные со статусом иностранного агента. Согласно поправкам, иностранный агент не вправе осуществлять просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и (или) педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях. Образовательная деятельность в отношении несовершеннолетних не может осуществляться организациями, признанными иностранными агентами. Кроме того, иностранный агент не вправе осуществлять эксплуатацию значимых объектов критической информационной инфраструктуры и осуществлять деятельность по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры. Устанавливается, что иностранный агент не вправе получать государственную финансовую поддержку, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Иноагент не вправе принимать участие в госзакупках, а также не вправе участвовать в качестве эксперта в проведении государственной экологической экспертизы, участвовать в организации и проведении общественной экологической экспертизы.

Аффилированные лица

Кроме того, комитет Госдумы по безопасности поддержал ряд изменений, которые касаются лиц, аффилированных с иноагентом.

Так, лица, аффилированные с иноагентами — это лица, входящее (входившее) в состав органов юридического лица — иностранного агента и (или) являющееся (являвшееся) его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником; лица, входящее (входившее) в состав органов незарегистрированного общественного объединения, иного объединения лиц, иностранной структуры без образования юридического лица — иностранных агентов и (или) являющееся (являвшееся) их учредителем, членом, участником, руководителем; лица, осуществляющее (осуществлявшее) политическую деятельность и получающее (получавшее) денежные средства и (или) иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности.

На физических лиц, аффилированных с иностранными агентами, не распространяются требования и ограничения, установленные для иностранных агентов.

Аффилированные лица также попадают в единый реестр.

При этом исключение из реестра возможно по решению уполномоченного органа в случае отсутствия в течение более двух лет с момента включения в единый реестр выше перечисленных признаков. Порядок принятия решения об исключении физического лица из единого реестра устанавливается уполномоченным органом.

Решение уполномоченного органа о включении физического лица в единый реестр может быть обжаловано, следует из документа.