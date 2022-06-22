Грозный, 22 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Главе Чечни Рамзану Кадырову преподнесли ценный подарок — житель Германии Маркус Ю. подарил ему лошадь. Подарок приятно удивил чеченского лидера, он выразил благодарность за него и пригласил дарителя в гости в Чечню.

Михаил Лермонтов. Оседланная лошадь. 1830-е

«По-настоящему прекрасный подарок сделал мне сегодня почитатель из Германии Маркус Ю. Этот поистине грациозный скакун легендарной породы Шайр носит символическое имя Маршал. Наш дорогой друг вручил его в знак глубокого уважения и признательности к России и к тем, кто искренне болеет за её благополучие», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни житель Германии, подаривший лошадь, выразил уважение к России и признался, что давно подумывает о переезде. Кадыров пригласил его в гости в Чечню, отметив, что она всегда открыта для друзей и партнеров.