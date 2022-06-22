Канберра, , 10:42 — REGNUM Австралийских авиапутешественников призывают не прибывать в аэропорты сильно раньше времени, поскольку в настоящее время практически все крупные аэропорты страны перегружены. Об этом 22 июня сообщил телеканал Nine News.

Аэропорт Дмитрий Кобзев © ИА REGNUM

Отмечается, что австралийцам, путешествующим внутри страны, рекомендуется прибыть на два часа раньше, а международным рейсам — на три часа раньше. Такие указания существуют во всех аэропортах страны, и они не менялись годами.

«Здорово, что пассажиры прибывают задолго до вылета, но важно все-таки прибыть как можно ближе к рекомендованному времени, а не раньше», — заявил в интервью Nine News генеральный директор аэропорта Сиднея Грей Хей.

«Некоторые внутренние авиалинии не открывают регистрацию багажа раньше, чем за два часа, и если вы прибудете в аэропорт слишком рано, вам может потребоваться дополнительное ожидание», — объяснил он.