Канберра, 22 июня, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Австралийских авиапутешественников призывают не прибывать в аэропорты сильно раньше времени, поскольку в настоящее время практически все крупные аэропорты страны перегружены. Об этом 22 июня сообщил телеканал NineNews.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Аэропорт

Отмечается, что австралийцам, путешествующим внутри страны, рекомендуется прибыть на два часа раньше, а международным рейсам — на три часа раньше. Такие указания существуют во всех аэропортах страны, и они не менялись годами.

«Здорово, что пассажиры прибывают задолго до вылета, но важно все-таки прибыть как можно ближе к рекомендованному времени, а не раньше», — заявил в интервью Nine News генеральный директор аэропорта Сиднея Грей Хей.

«Некоторые внутренние авиалинии не открывают регистрацию багажа раньше, чем за два часа, и если вы прибудете в аэропорт слишком рано, вам может потребоваться дополнительное ожидание», — объяснил он.