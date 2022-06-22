Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. На Камчатке в рамках операции «Путина-2022» сотрудники полиции совместно с инспекторами Росрыболовства на реке Плотникова задержали с поличным браконьеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 июня в пресс-службе краевого УМВД.

Лосось

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Трое мужчин на резиновой лодке с помощью жилковой сети выловили более 150 кг нерки. Рыбу изъяли и передали на ответственное хранение. Причинённый ущерб оценивается в сумму более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, за два месяца нереста в Костромской области задержали 27 браконьеров, нарушивших правила лова рыбы. В отношении всех граждан возбуждены уголовные дела.