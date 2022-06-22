Вашингтон, , 10:39 — REGNUM На компанию Rhode модели Хейли Бибер по производству косметики подали в суд. Об этом сообщил TMZ.

Хейли Бибер Кадр из интервью на телевидении

По данным портала, компания по производству одежды Rhode NYC обвинила бренд модели в нарушении прав на товарный знак. В фирме также утверждают, что логотип Rhode Бибер схож с их фирменным логотипом.

ИА REGNUM напоминает, что Хейли Бибер запустила свой бренд косметики в июне 2022 года. Название компании отсылает ко второму имени модели — Хейли Роуд Бибер (Hailey Rhode Bieber).

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