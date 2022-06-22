Вашингтон, 22 июня, 2022, 10:39 — ИА Регнум. На компанию Rhode модели Хейли Бибер по производству косметики подали в суд. Об этом сообщил TMZ.

Кадр из интервью на телевидении Хейли Бибер

По данным портала, компания по производству одежды Rhode NYC обвинила бренд модели в нарушении прав на товарный знак. В фирме также утверждают, что логотип Rhode Бибер схож с их фирменным логотипом.

ИА REGNUM напоминает, что Хейли Бибер запустила свой бренд косметики в июне 2022 года. Название компании отсылает ко второму имени модели — Хейли Роуд Бибер (Hailey Rhode Bieber).