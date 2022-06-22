Москва, 22 июня, 2022, 10:38 — ИА Регнум. На Московской бирже курс американского доллара продолжил падение к рублю в начале торгов 22 июня, следует из данных торгов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курсы доллара и евро

Курс американской валюты опустился ниже 53 рублей за единицу, что является наихудшим показателем для доллара с 2015 года. Официальный курс доллара, назначенный Центробанком, составляет 22 июня 54,71 рубля за единицу.

Добавим, что курс евро в начале торгов также теряет позиции.