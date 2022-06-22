Москва, , 10:41 — REGNUM Людей с доходами ниже прожиточного минимума лучше освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), а не поддерживать точечными льготами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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Депутат напомнил, что в новой концепции бюджетной и налоговой политики на следующие три года Минфин предусмотрел три льготы по НДФЛ. Предлагается освободить от налога все выплаты при увольнении, распространить право на налоговый вычет за платные медуслуги на недееспособных детей всех возрастов, дать регионам право расширять льготы по уплате налога при сделках с недвижимостью.

«Минфин предлагает точечные льготы, которые затронут небольшое количество граждан. В то время как сегодня необходимы более масштабные, системные решения. В частности, расширение прогрессии НДФЛ, на котором годами настаивает наша партия», — сказал Миронов.

По его словам, соответствующий пакет инициатив фракция недавно вновь внесла в Госдуму.

«Мы предлагаем полностью освободить от НДФЛ малоимущих, граждан с доходами ниже прожиточного минимума, — а это около 20 миллионов человек. На доходы от 50 миллионов рублей в год мы предлагаем установить ставку в 18%. Повышение затронет несколько десятков тысяч человек, которые до санкций годами выводили свои сверхдоходы за границу, вкладывали их в иностранные активы. Было бы гораздо лучше, если бы часть этих сверхдоходов шла в бюджет, работала на благо нашей страны и граждан», — добавил он.

Глава СРЗП напомнил, что с подачи президента ставка НДФЛ на доходы от 5 млн. рублей в год с 2021 года повысилась до 15%.

«Много лет тот же Минфин и экономический блок правительства противились нашим предложениям о прогрессивной шкале НДФЛ. Но решением президента начало прогрессии положено. Сейчас нужно двигаться дальше», — уверен Миронов.

Санкции и текущая ситуация в целом, уверен политик, вынуждают чиновников к принципиальным изменениям в налоговой, бюджетной политике.

«Чиновникам пора осознать необходимость этих перемен — только с помощью таких мер можно преодолеть все трудности, обеспечить прорывное развитие и социальную справедливость», — заключил он.

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