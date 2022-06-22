Канберра, , 10:41 — REGNUM Сейчас жители Австралии и производители, возможно, сталкиваются с самыми высокими ценами на продукты за 30 лет. Рядовые граждане могут подумать, что бизнесмены пользуются ситуацией и накручивают цены на свои товары. Но так ли это? На этот вопрос в своем репортаже от 22 июня постарались ответить журналисты телеканала Nine News.

Австралия

«Цены становятся настолько высокими, что многие предприятия не выживут, столкнувшись с более низкой прибылью и более высокими затратами на производство. Поэтому многие бизнесмены рискуют уйти с рынка. Печально то, что за последние шесть месяцев мы испытываем больше боли, чем за последние два года во время COVID-19», — сказал владелец овощного бизнеса в Мельбурне Доминик Марино.

«Мой деловой партнер и я тратим в два раза больше времени каждую неделю на планирование наших коробок [с овощами], просто чтобы они развалились в 4 утра, когда мы добираемся до рынков и понимаем, что цены снова выросли за те шесть часов, что мы спали», — рассказала еще один владелец овощного бизнеса Кэйти Мейер.