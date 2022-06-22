Москва, , 10:36 — REGNUM Как только Народный банк Китая изменит денежно-кредитную политику, при условии, что удастся избежать новых вспышек пандемии, юань снова начнёт укрепляться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал снижение курса юаня по отношению к рублю.

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«Падение юаня происходит не только к рублю, но и к другим валютам. Высокие цены на энергоносители, локдаун и сложности в восстановлении социально-экономической устойчивости в Китае сильно давят на юань, — сказал Алиев. — Вообще любое изменение курсов, вверх или вниз, сильно тормозит бизнес-процессы, и предпринимателям нужно время, чтобы подстроиться под изменения. На курс юаня влияет множество факторов. Мягкая денежно кредитная политика, проводимая в КНР, жёсткая денежно-кредитная политика ФРС США, локдауны приводят к ослаблению юаня. Как только ЦБ Китая изменит ДКП, при условии, что удастся избежать новых вспышек пандемии, юань начнёт укрепляться».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, базовая ставка по однолетним кредитам в КНР достигла 3,7%.

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