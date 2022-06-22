Красносулинский район, Ростовская область, , 10:36 — REGNUM Пожал на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области удалось локализовать. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 22 июня.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В 10:12 мск объявлена локализация пожара на площади на 50 кв. метров», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что пожар в теплообменнике вспыхнул утром 22 июня. В экстренные службы сообщение поступило в 9:25 мск.

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