Варшава, , 10:35 — REGNUM Решение Польского футбольного союза (PZPN) отстранить от сборной полузащитника Мацея Рыбуса является популистским. Об этом заявил вице-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), бывший глава PZPN Збигнев Бонек.

Мацей Рыбус Светлана Бекетова

«Во всём этом слишком много популизма. Можно по-разному анализировать ситуацию и делать разные выводы, но сейчас немного похоже на то, что кто громче кричит, тот и прав», — приводит слова Бонека Polsatsport.

Он добавил, что легко было убрать 33-летнего Рыбуса из команды, поскольку сейчас он уступает Бартошу Берешинскому, Тымотеушу Пухачу и Николе Залевскому.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, PZPN отстранил Рыбуса от сборной Польши и заявил, что игрок не поедет в Катар на чемпионат мира — 2022. Причиной стало то, что футболист решил продолжить карьеру в России и подписал контракт с московским «Спартаком».

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