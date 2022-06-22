Санкт-Петербург, 22 июня, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области в ночь с 21 на 22 июня в связи с 81-й годовщиной начала Великой Отечественной войны зажгли тысячи «Свечей памяти» и создали с их помощью «огненные картины» войны. Об этом 22 июня сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Одной из площадкой, где зажгли свечи, стала территория перед музеем «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе Ленобласти. Появившееся на земле изображение посвятили девушкам-регулировщицам, которые работали на Дороге жизни.

«Огненная картина» по мотивам мемориала «Скорбящая мать» в Петербурге появилась у стелы «Город воинской славы» в Гатчине. А в честь неизвестного солдата войны изображение выложили в деревне Астрача Бокситогорского района.

Активисты также из свечей составляли надписи, например, в Луге и Кингисеппе, о том, что города помнят время войны и подвиги защитников Отечества. Акцию также поддержали в этом году в и в городе Енакиево (ДНР), который опекает Ленинградская область.

Отметим, что создавать изображение, выкладывать свечи помогали представители регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы», а также местные жители.