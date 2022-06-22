Гавана, , 10:34 — REGNUM Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал уделить приоритетное внимание цифровизации медицинских услуг в стране как еще одному способу улучшения обслуживания населения и прогресса в этой области. Об этом сообщает Noticiero Nacional de Televisión.

Мигель Диас-Канель Gov.spb.ru

Президент выступал на встрече с директорами больниц страны, на которой он сообщил о ходе процесса цифровизации медицинских услуг в рамках работы, которая ведется в этой области уже более 20 лет.

В связи с этим Диас-Канель подчеркнул важность перевода в цифровой формат всей информации в отделениях семейных врачей — основной ячейке первичной медицинской помощи в стране.

Он заверил, что клиники располагают всей информацией о состоянии здоровья кубинского населения, но эти данные могут быть очень полезны и в других видах деятельности с социальной точки зрения для улучшения обслуживания граждан и жизни кубинцев в целом.

В ходе встречи участники мероприятия отметили, что, помимо прочих достижений, цифровизация здравоохранения позволяет не только обеспечить более качественное обслуживание пациентов, но и облегчить дистанционную медицинскую практику.