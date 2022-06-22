Волгоград, , 10:44 — REGNUM Патриотическую акцию, посвящённую Дню памяти и скорби, провели на Мамаевом Кургане сотрудники правоохранительных органов, руководители силовых ведомств, руководство Волгоградской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Свечи памяти в Волгограде https://34.мвд. рф/

Вечером 21 июня на главную высоту России пришли боле 1,5 тысячи человек. Порядка 450 полицейских со свечами-лампадами выстроились на территории мемориального комплекса в силуэт буквы «Z» в знак поддержки спецоперации. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

Памятные мероприятия проходят 22 июня во всех муниципалитетах Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Кульминацией акции «Свеча памяти» в Волгограде станет создание «Огненной картины войны» — тысячи свечей изобразят скульптуру «Стоять насмерть!».