Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Хакер украл у одного пользователя Steam, коллекционирующего виртуальные предметы игры Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), контента на сумму около $2 млн. Об этом 22 июня сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра CS:GO Скриншот из игры

Злоумышленник, в частности, похитил семь ценных скинов (визуальных образов) AWP Dragon Lore (AWP — снайперская винтовка в CS: GO), каждый из которых стоит на сторонних сайтах в среднем около $56 тыс. Он также украл скины двух «легендарных» ножей-керамбитов, стоимость одного из них составляет около $1,4 млн.

«Это самый дорогой инвентарь в истории», — написал владелец коллекции ohnePixel на своей странице в соцсети, отметив, что хакеру удалось продать часть предметов, а другая часть была «отправлена ​​на учетную запись Steam хакера и ожидает обмена». Геймер попросил членов сообщества CS: GO и Steam сообщить ему, если они где-то увидят эти редкие скины.

Напомним, Counter-Strike: Global Offensive представляет собой тактический командный шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия). Valve и Hidden Path Entertainment выпустили эту игру 21 августа 2021 года.

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