Ижевск, , 10:34 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 22 июня прививку от коронавируса сделали 698 509 человек. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Yarregion.ru

Второй компонент препарата получили 558 570 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 165 372 жителя республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 28 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 260 жителей республики. За время пандемии в республике подтвердили 167 345 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки.