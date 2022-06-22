Канберра, 22 июня, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В ночь на 22 июня в Вуллонгонге (штат Новый Южный Уэльс, Австралия) полиция арестовала мужчину, который облил бензином годовалую девочку во время инцидента, связанного с домашним насилием.

(сс) Nachoman-au Австралийская полиция

В Полиции сообщили, что 48-летняя женщина использовала коляску, чтобы забаррикадироваться в комнате с ребенком после того, как 41-летний мужчина начал словесно оскорблять ее.

Затем мужчина взломал дверь и, как утверждается, облил годовалого ребенка бензином. Когда женщина пошла умывать лицо ребенка, мужчина якобы ударил ее стаканом по затылку.

После этого она сбежала с ребенком и вызвала полицию. После прибытия на место происшествия полицейские арестовали мужчину.

Ему были предъявлены обвинения по трем статьям. В освобождении под залог ему было отказано.