Тбилиси, 22 июня, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попадёт под определение «олигарх», если в стране принять «закон о деолигархизации» такой же, как на Украине. Об этом на заседании парламента заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Он отметил, что в украинском законе есть четыре условия для признания лица олигархом: имущество стоимостью более $85 млн, влияние на СМИ, влияние на политику и доминирование в каком-либо секторе бизнеса.

«Саакашвили — неформальный лидер, у него явное влияние на политику и он прямо финансирует находящиеся в его собственности телевидение. Он удовлетворяет трём из четырёх критериев, соответственно, Саакашвили однозначно олигарх», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что «олигархами» якобы также можно назвать экс-министра обороны Грузии и основателя телеканала «Формула» Давида Кезерашвили и председателя партии «Лело» и владельца самого крупного банка в стране Мамуку Хазарадзе. При этом Кобахидзе исключил, что к «олигархам» можно отнести основателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, так как он попадает только под один критерий — крупное состояние.

Напомним, одним из 12 условий для присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, по рекомендации Еврокомиссии, является «деолигархизация» страны. В оппозиции «олигархом» называют Иванишвили, несмотря на то, что он в январе покинул пост председателя «Мечты» и объявил, что уходит из политики «навсегда».