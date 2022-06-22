Нью-Дели, , 10:42 — REGNUM Боевики-маоисты устроили засаду на силовиков в индийском штате Одиша на востоке страны. Трое полицейских погибли, сообщает 22 июня газета The Pioneer.

Индийская полиция Simon Williams-Im

Нападение на сотрудников Центральной резервной полиции Индии произошло в районе Нуапада. Устроившие засаду боевики внезапно открыли огонь по полицейским из автоматов и самодельных гранатомётов. Несколько силовиков получили ранения, трое погибли.

За последние три года маоисты не совершали в Одише подобных вылазок.

Индийские маоисты — наксалиты — устраивают вооружённые вылазки с 1960-х годов. В настоящее время они активны в 14 из 28 штатов Индии. Власти страны видят в них одну из основных внутренних угроз.