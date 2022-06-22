Джакарта, 22 июня 2022, 10:32 — REGNUM Судно, следовавшее по маршруту Танджунг-Перак-Сурабая-Баликпапан, затонуло в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
В результате инцидента никто не пострадал. 14 пассажирам, включая экипаж, удалось спастись. Выжившие пассажиры и члены экипажа были немедленно доставлены в порт.
С ночи 21 июня корабль потерял связь. Причина аварии пока не известна.
Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Синабанге в индонезийской провинции Ачех.
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