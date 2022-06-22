Джакарта, 22 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Судно, следовавшее по маршруту Танджунг-Перак-Сурабая-Баликпапан, затонуло в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

(сс) jarmoluk Происшествия на воде

В результате инцидента никто не пострадал. 14 пассажирам, включая экипаж, удалось спастись. Выжившие пассажиры и члены экипажа были немедленно доставлены в порт.

С ночи 21 июня корабль потерял связь. Причина аварии пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Синабанге в индонезийской провинции Ачех.