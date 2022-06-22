Москва, 22 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Ко Дню памяти и скорби Главархив Москвы подготовил проект «Неизвестный герой», Основу проекта составляет коллекция снимков фронтового фотокорреспондента Давида Минскера., сообщается на портале мэра столицы.

Архив Минобороны РФ На Великой Отечественной войне

Экспозицию, состоящую почти из 200 снимков, можно посмотреть на сайте виртуального музея «Москва — с заботой об истории».

С помощью нового проекта москвичи смогут найти и помочь установить имена неизвестных бойцов, запечатленных в фотохронике Великой Отечественной войны. В Главархиве Москвы хранится около 6 тысяч фотодокументов 1941–1945 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работал уличная выставка, посвященная 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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