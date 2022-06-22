Анадырь, 22 июня, 2022, 10:45 — ИА Регнум. На Чукотке 22 июня минутой молчания почтили память тех, кто ценой своих жизней боролся за победу в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Свечи

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«Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на полях сражений, не жалея сил совершал боевые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских концлагерях, кто так и не дожил и не встретил День Победы.

Мужество и героизм советских солдат и офицеров, самоотверженность тружеников тыла, гениальность конструкторов военной техники и оружейников, талант и несгибаемая воля полководцев разрушили планы фашистского врага и привели нашу страну к Великой Победе.

Низкий поклон ветеранам — участникам войны и труженикам тыла, всем, кто пережил тот страшный день начала Великой Отечественной войны, прошел трудными дорогами до Победы во имя жизни, мира и добра», — обратился к жителям губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные, траурные митинги, возложения цветов, памятные шествия и патриотические концерты прошли 22 июня в Приморье.