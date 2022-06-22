Канберра, 22 июня, 2022, 10:34 — ИА Регнум. У 65-летней жительницы Австралии Гейл Арнотт были серьезные проблемы со здоровьем во время пандемии коронавируса. Из-за кровоизлияния в мозг в середине 2020 года она провела три месяца в больнице. Поэтому неудивительно, что когда она и ее муж получили текстовое сообщение на телефон, где им предлагалось перейти по ссылке и прослушать голосовое сообщение, они без тени сомнения это сделало. В результате пожилая пара лишилась 7 000 долларов. Об этом 22 июня рассказали журналисты телеканала NineNews.

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По словам супруга женщины Джеймса, когда Гейл нажала на ссылку в голосовой почте, поначалу ничего не произошло. Но на следующий день Гейл начала получать множество телефонных звонков.

Вскоре пенсионеры обнаружили, что остаток по кредиту на ремонт дома, который пара взяла в Commonwealth Bank, уменьшился с 18 000 долларов до примерно 11 000 долларов.

В банке потерю средств им возмещать отказались. Журналисты пишут, что CommonwealthBank гарантирует 100-процентное возмещение от потери средств в результате неавторизованного доступа, однако это действует при условии, что клиенты банка предпринимают необходимые шаги для обеспечения безопасности в интернете.