Ижевск, , 10:31 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 22 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 28 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 260 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За время пандемии в республике подтвердили 167 345 случаев заражения коронавирусом, из них 17 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса пять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и семь человек старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось, накануне скончался 69-летний мужчина.

В течение суток госпитализированы пять человек, накануне в больницу попал один житель республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находится 821 человек, 31 пациент ковид-центров имеет признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, тричеловека — в тяжелом состоянии, из них никто не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили также 17 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 32 жителя республики.