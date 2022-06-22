Вашингтон, 22 июня 2022, 10:30 — REGNUM По словам президента США Джо Байдена, миру необходимо приготовиться к новой пандемии. Он заявил об этом 22 июня журналистам.
«Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о дополнительном финансировании проекта по борьбе с коронавирусом в США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия коронавируса не закончилась.