Вашингтон, 22 июня, 2022, 10:30 — ИА Регнум. По словам президента США Джо Байдена, миру необходимо приготовиться к новой пандемии. Он заявил об этом 22 июня журналистам.

U.S. Department of Defence Джо Байден

«Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще одна. Мы должны думать наперед. Вот для чего нам нужны деньги», — сказал американский лидер в ответ на вопрос о дополнительном финансировании проекта по борьбе с коронавирусом в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус во время встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия коронавируса не закончилась.