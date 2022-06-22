Канберра, 22 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Австралийские предприятия должны будут соблюдать новые стандарты безопасности при производстве товаров с кнопочными батарейками в соответствии с новыми законами, которые вступают 22 июня. Об этом сообщил телеканал NineNews.

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«Эти первые в мире стандарты являются важным шагом в предотвращении потенциально опасных для жизни травм у детей», — заявила на пресс-конференции заместитель председателя Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей Делия Рикард.

«К сожалению, трое детей погибли, и один ребенок получает серьезные травмы каждый месяц в результате проглатывания кнопочных батареек», — добавила она.

В соответствии с новыми стандартами теперь все товары должны содержать специальные отсеки для батареек, чтобы дети не могли их открыть. Кнопочные батарейки также теперь будут поставляться в недоступной для детей упаковке.