Каракас, 22 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился ввести в действие программу защиты уязвимых семей, которым угрожают выселением или незаконным повышением арендной платы. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Николас Мадуро

По его словам, инициативу возглавит вице-президент правительства по вопросам социального и территориального социализма Мервин Мальдонадо.

Кроме того, глава государства дал указания по поиску 350 домов, которые будут функционировать как резерв для поддержки семей, нуждающихся в срочной помощи.

В свою очередь, активисты указали Мадуро на существование зданий, принадлежащих правительству страны, которые не заняты и могут быть использованы в качестве временного жилья на время строительства нового жилья.