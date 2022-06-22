Казань, 22 июня, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В День памяти и скорби глава Татарии Рустам Минниханов напомнил о важности этой даты для всей многонациональной страны. В своем телеграм-канале он написал о начале и жертвах войны.

Иван Шилов ИА REGNUM День памяти и скорби

«Рано утром 22 июня 1941 года без всякого объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Наши отцы, деды и прадеды отстояли свою Родину. Но многие из них не вернулись домой. Мы помним. Мы скорбим», — говорится в публикации, часть которой написана на татарском языке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в ночь с 21 на 22 июня в казанском парке Победы из свечей выложили изображения солдат, гвардейского миномета катюша и бомбардировщика По-2, производившегося в городе в годы войны, общей площадью 200 кв. метров.

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