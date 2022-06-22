Уфа, , 10:30 — REGNUM Свечи зажгли в парке Победы в г. Уфе в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Великая Отечественная война Иван Шилов © ИА REGNUM

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Сообщается, что собравшиеся почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к памятнику «А. Матросову», зажгли поминальные свечи, посетили Республиканский Музей Боевой Славы.

«Важно помнить! Почтить памятью и вспомнить всех, кто пал смертью храбрых на полях сражений, кто умер от ран в госпиталях, был замучен в концлагерях. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаём дань памяти великому поколению победителей — нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим — жизнью», — сообщает пресс-служба.