Красносулинский район, Ростовская область, , 10:54 — REGNUM Причиной пожара на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области мог стать удар беспилотника. Об этом сообщает военный корреспондент Юрий Котенок.

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В своём телеграм-канале он публикует кадры, на которых, предположительно, запечатлены обломки украинского БПЛА, ударившего по Новошахтинскому заводу.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

ИА REGNUM сообщало, что, по данным донского управления МЧС России, пожар вспыхнул в теплообменнике утром 22 июня. Огонь распространился на площади 50 кв. метров.