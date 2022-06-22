Сеул, , 10:29 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение об учреждении представительства своего государства при НАТО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, миссию при НАТО возглавит посол Южной Кореи в Бельгии, который в настоящее время также является представителем Сеула при ЕС.

Сообщается, что в кулуарах саммита НАТО может состояться трехсторонняя встреча лидеров Южной Кореи, США и Японии.

Также не исключено, что главу Южной Кореи Юн Сок Ёля будет сопровождать его супруга Ким Гон Хи.

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