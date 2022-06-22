Сеул, 22 июня, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи приняло решение об учреждении представительства своего государства при НАТО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По их словам, миссию при НАТО возглавит посол Южной Кореи в Бельгии, который в настоящее время также является представителем Сеула при ЕС.

Сообщается, что в кулуарах саммита НАТО может состояться трехсторонняя встреча лидеров Южной Кореи, США и Японии.

Также не исключено, что главу Южной Кореи Юн Сок Ёля будет сопровождать его супруга Ким Гон Хи.

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