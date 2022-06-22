Москва, 22 июня, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Здание посольства США в Москве будет располагаться на площади Донецкой Народной Республики. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

Теперь американское посольство будет располагаться по новому адресу: Москва, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.

В мэрии пояснили, что новый адрес присвоен в соответствии с действующим городе порядком, при этом старые адреса аннулированы.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении безымянной территории у американского посольства наименования «площадь Донецкой Народной Республики».