Чита, 22 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В связи с тем, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее действие «Пушкинской карты» (в рамках программы ее владельцы смогут смотреть в кинотеатрах все российские фильмы, созданные в том числе и без господдержки), жителей Забайкалья приглашают на просмотры.

Министерство культуры Забайкалья Пушкинская карта

«Таким образом, молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода», — прокомментировал решение Михаил Мишустин.

Отметим, с 1 февраля владельцы «Пушкинской карты» получили возможность покупать с ее помощью билеты в кино. До сегодняшнего дня в программе участвовали фильмы, созданные при поддержке министерства культуры России и Фонда кино.

Напомним, программа «Пушкинская карта» реализуется министерством культуры Российской Федерации по инициативе президента России Владимира Путина и направлена на популяризацию культуры среди молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. С этого года каждому владельцу карты начислено пять тысяч рублей на посещение культурных мероприятий, две из них можно потратить на приобретение билетов в кино.

В Забайкальском крае сегодня по «Пушкинским картам» можно посещать мероприятия 58 государственных и частных учреждений культуры. Среди них следующие учреждения, осуществляющие кинопоказ — кинотеатры «Бригантина, «Удокан», «Россия», «Центавр» в Чите, «Нерча» в Нерчинске, «Даурия» в Краснокаменске, «Космос» в Балее, «Восток» в Борзе, «Экран» в Карымском, «Авангард» в Кокуе и «Россия» в Первомайском, а также кинозал «Радуга» в поселке Чернышевск и кинозал СКЦ «Шахтер» в Шерловой Горе Борзинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатрам Забайкалья с 1 февраля разрешено принимать к оплате «Пушкинскую карту».

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