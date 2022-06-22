Фурманов, Ивановская область, 22 июня, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Дом, в котором проживала семья с восемью детьми, сгорел в Фурманове Ивановской области, сообщили 22 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Пожар

Пожар в частном жилом доме произошёл 22 июня около 02:30. На момент пожара в доме находилась 33-летняя хозяйка дома, шестеро детей (двое находятся в лагере) и её подруга с ребёнком.

В результате пожара погибли хозяйка дома и пятилетняя дочь её подруги. Другим детям удалось спастись, сейчас они находятся у родственников.

Прокуратура начала проверку. По предварительным данным, семья на профилактическом учёте не состояла.