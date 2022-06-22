Омск, 22 июня, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби, проходят 22 июня в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Оmskportal.ru День памяти и скорби. Омская область. 22.06.2022 г.

В Омске в Парке Победы возложили венки и цветы к мемориалам воинской славы. В церемонии возложения приняли участие первые лица региона и города, депутаты, представители ветеранских объединений, общественных организаций, военнослужащие. Затем была объявлена минута молчания.

После минуты молчания военный оркестр исполнил гимн России. Делегация возложила цветы на Старо-Северном кладбище.

«22 июня — День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Эта война принесла горе практически в каждую советскую семью. Мы должны помнить великую трагедию, которая затронула нашу страну, Европу, весь мир», — подчеркнул омский губернатор Александр Бурков.

Он отметил, что сегодня мир переживает тяжёлый период — ряд стран ведут гибридную войну против России: «Мы должны сплотиться и встать на защиту нашего Отечества».

Напомним, в Омской области 22 июня в 15:15 по местному времени будет объявлена минута молчания. В 21:00 в Парке Победы состоится акция «Свеча памяти».

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